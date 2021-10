Consejos para emprender un negocio en el mundo empresarial

Empresas que cuentan con mayor diversidad en su equipo directivo son 25% más rentables, según expertos

Conforme con el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020 (EDN), más de un millón de negocios en México cerraron a causa de la pandemia. Sin embargo, de enero a septiembre de 2020 nacieron más de 619 mil empresas, esto acorde con datos del EDN realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI). Para ahondar más en el tema de emprender NotiPress entrevistó a Anindya Saha, director general del programa EAE Invierte, de EAE Business School, quien proporcionó consejos para las personas quienes buscan iniciarse en el mundo empresarial.

Para empezar, Saha puntualizó, en México las pymes nacen y deben afrontar la dificultad del desarrollo de su negocio entre estados. Pues los emprendedores tienen primero que fortalecer sus marcas a nivel local, luego nacional y después ponderar si pueden llegar a extenderse a nivel internacional. Frente a ello el director explicó: "Entendemos muchos negocios arrancan muy bien, entonces cuando se consigue el éxito local, hay que seguir trabajando para fortalecer las bases de la empresa.Al tener un camino recorrido con una estructura fuerte, se puede enfilar la energía en cruzar las fronteras, analizando la complejidad de cada mercado porque todos son diferentes".

Un segundo consejo es que para triunfar en el mundo empresarial, las personas deben saber se enfrentan a diferentes tipos de barreras, una de ellas se relaciona con la parte humana y otra son los mercados. Para entender mejor, Saha dijo en cuanto alobstáculo del talento este contiene diferentes factores: el primero es el miedo, donde las personas tienen temor de lanzarse por pensar que fracasarán. Como segundo factor está el nuevo talento, el cual es alguien con mucha energía pero tiene poca experiencia, por ello, el director mencionó debe existir un balance entre ambos factores.

Asimismo, Carmen Pumariño, directora de Inversiones de la EAE, mencionó a NotiPress uno de los obstáculos más grandes al momento de emprender es el miedo. Ante lo cual dijo: "Seguramente un emprendedor invierte sus ahorros y eso empieza a generar miedo porque no quieren perderlo todo, para manejarlo hay que ser conscientes de que no es malo sentir temor. Porque si no seríamos temerarios tomando decisiones sin pensar en las consecuencias, entonces se debe intentar mitigar las causas de los temores para tomar las decisiones acertadas y llevar al negocio por la ruta adecuada".

En la misma línea, Pumariño, aconsejó una de las claves del éxito de emprender es la capacidad de formar equipos de trabajo diversos. Pues con ello, el emprendedor contará con distintos puntos de vista, e ideas creativas que le podrán ser útiles al momento de desarrollar un negocio. De igual manera, la directora subrayó las empresas las cuales tienen mayor diversidad en su equipo directivo son un 25% más rentables que su competencia.

Finalmente, Pumariño indicó al iniciar un emprendimiento se debe de tener un propósito personal, porque por medio de la motivación se puede lograr enfrentar las dificultades de emprender. Para terminar, Saha agregó que quienes decidan emprender deben estudiar el mercado de forma constante y entender las tendencias de la industria. Es por ello, cuando se trata de iniciar un negocio, se deben considerar todos los pros y contras para poder tomar las mejores decisiones si se decide emprender.