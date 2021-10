Cómo implementar una tienda en línea en pleno boom del e-commerce

Soluciones tipo ERP y CRM ayudan a las empresas a optimizar sus procesos de venta

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana del Ventas Online (AMVO), el valor del e-commerce o comercio electrónico alcanzó los 316 mil millones de pesos en 2020. Asimismo, México vive su mejor momento referente al e-commerce, pues logró un crecimiento de 81 por ciento en el mismo año.

En otras palabras, no ha existido un mejor momento para comenzar una tienda en línea, aún cuando un negocio aun no ha migrado a la digitalización. No obstante, organizaciones y empresas aún siguen preguntándose cómo hacer que aquellos clientes que ya fidelizaron experimenten la adquisición de sus productos de forma digital.

NotiPress consultó con Netsoft, proveedor de Oracle NetSuite en Latinoamérica, acerca de las mejores prácticas para implementar una tienda en línea. Como primer paso, es esencial que las empresas cuenten con un aliado tecnológico con soluciones las cuales puedan ayudar a asumir un alto volumen de pedidos y ventas. Esto es especialmente importante en épocas de ofertas y promociones como el Buen Fin o el Black Friday, donde alrededor de 7 de cada 10 internautas acuden a Internet para buscar productos.

Asimismo, Netsoft recomienda utilizar soluciones tipo ERP y CRM que ayudan a las empresas a optimizar sus procesos de venta. Esto desde la gestión de pedidos en línea, la eficiencia en la logística para la correcta entrega de los productos, la conciliación de las finanzas y el análisis de datos, todo en la nube.

"La implementación de este tipo de tecnologías se verá representada en ahorros sustanciales de tiempo gracias a la automatización y a la visibilidad 360º que el personal obtiene sobre las operaciones. Esto permitirá a las empresas contar con reportes mensuales o quincenales en un menor tiempo, lo que a su vez se traduce en mayor productividad", destacó Héctor García, director general de Netsoft.

Otra tarea en la que las empresas pueden optimizar su operación es en los recuentos de inventario. Con una plataforma en la nube, por ejemplo, las compañías pueden saber en tiempo real qué productos tienen en existencia y en qué almacén o bodega se encuentran. Esto mejora la toma de decisión al momento de requerir el traslado de un lote de mercancías a una u otra sucursal.

El procesamiento de pedidos es fundamental, según el proveedor de Oracle NetSuite, considerando que con la pandemia se incrementaron de forma notable las órdenes online. Según la AMVO, en 2021 el 40% de los mexicanos admite que prefiere comprar en Internet en lugar de acudir a las tiendas y arriesgarse a contraer Covid-19.

Bajo esta misma línea, el número de pedidos online es muy alto, por lo que las empresas requieren un sistema sólido para tener un control y visibilidad total de las operaciones. De la misma forma, los expertos sugieren, se necesitan registros y análisis de los incrementos obtenidos por la compañía.

Sumado a ello, las empresas necesitan una solución escalable que les permita atender las nuevas necesidades que el crecimiento del negocio demande. Esto sin requerir la adquisición de una nueva licencia o simplemente trabajar en un sistema actualizado lo cual es más fácil cuando éste se encuentra en la nube.

Además, es importante conectar esa solución vía web service al e-commerce, incluso aunque éste se encuentre en una plataforma de terceros como Shopify. Por ello, se necesita que esa plataforma sea integral y permita gestionar, en la misma pantalla, los datos generados en otras fuentes.

Finalmente, es importante contar con un aliado que no únicamente se encargue de vender la tecnología. En este sentido, el aliado deberá acompañar a las empresas durante su implementación, ofreciendo consultoría y capacitación.

Contar con una tienda en línea en pleno 2021 es una necesidad para cualquier empresa que desee mantenerse competitiva y no perder la preferencia del consumidor. Este consumidor está cada vez más acostumbrado a las ventajas de comprar desde sus computadoras o celulares y evitar largas filas, así como contacto con otras personas, dentro de las tiendas tradicionales.