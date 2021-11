¿Cómo generar clientes potenciales y transformarlos en ventas?

Agencias como B12 Admark utilizan tecnología pensada para impulsar los negocios de una marca

La gestión del marketing digital forma parte del esquema de trabajo de muchas empresas, siendo una estrategia indispensable para la mayoría de ellas. Si bien, generar leads es indispensable para la campaña de publicidad, el proceso no termina ahí, pues un cliente potencial no es útil si no es capitalizado en una venta. Empresas como B12 Admark se convierten en importantes aliados para impulsar negocios e incrementar las ventas de sus socios.

Un lead se define, en el ámbito de marketing, como una persona interesada en un producto o servicio y ha facilitado su información de contacto.De acuerdo a la desarrolladora de software RD Station, el proceso de compra de un cliente no se realiza de manera impulsiva, sino que lleva un ciclo organizacional. Las diferentes etapas van desde el aprendizaje o reconocimiento, identificación del problema, consideración de la solución y una evaluación de compra.

En cada una de esas etapas, el cliente potencial busca una gran cantidad de información y será obligación de la empresa facilitarla para generar ofertas de interés. A través de un comunicado consultado por Notipress, David Pérez, Country manager de B12 Admark, explica que cualquier empresa debe enfocarse en la mejora sustancial de márgenes y del número de clientes. Señala también la estrategia puntual de B12 Admark para capitalizar el éxito de leads para impulsar los negocios y la eficiencia empresarial:

Pérez comparte que B12 Admark trabaja para implementar nuevas estrategias y con su integración a Grupo Konecta, suman mayor innovación y desarrollo empresarial. "Comprendemos los procesos de captación, maduración y cierre dentro de las compañías, a lo que aportamos nuestro criterio para mejorar los márgenes", puntualiza David Pérez. Un buen programa de gestión de leads o clientes potenciales tiene diferentes ventajas, pues permite atraer y retener clientes que no estaban considerados. Acorta el ciclo de ventas al educar y alentar a clientes potenciales y aumenta el número de oportunidades concretas. Además promueve la eficiencia y productividad del equipo de ventas al generar clientes potenciales más preparados y en el momento adecuado.

Generar leads y transformarlos en ventas concretas es un proceso continuo que debe ser desarrollado a mediano y largo plazo. Toda empresa que busque implementar un sistema eficiente de marketing digital debe crear un mecanismo de conversión solido para aportar un valor agregado a futuros clientes.