China reacciona ante tensiones entre Estados Unidos e Irán

Junto a Rusia pretenden llevar a cabo acciones para mantener la paz en Oriente Medio

Geng Shuang, vocero de la cancillería china, comentó el 6 de enero de 2019 en rueda de prensa sobre la raíz de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Todo comenzó cuando el 3 de enero de 2019 fue asesinado el general Iraní Qasem Soleimani durante un ataque aéreo. Inmediatamente Ali Jamenei, guía supremo iraní sentenció una "venganza" por este acto. Shuang dijo durante la conferencia de prensa, la presión extrema estadounidense es la raíz de la crisis entre ambos países. Asimismo, el portavoz sostuvo, Irán ha mostrado templanza ante los hechos ocurridos.

Wang Yi,ministro chino de relaciones exteriores comentó en una llamada telefónica con Rusia "China se opone a cualquier abuso de la fuerza en las relaciones internacionales.El aventurismo militar es inaceptable".

Debe recordarse la importancia de Irán para la economía china ya que es uno de los principales importadores de petróleo.

China es uno de los países firmantes del acuerdo nuclear iraní,signado en 2015 del cual Estados Unidos se retiró en 2018. Por su parte y después de los últimos hechos, el programa nuclear iraní comenzó una serie de pasos paradeslindarse de cualquier responsabilidad con dicho acuerdo por lo que desde el día de hoy ya no enfrenta ninguna restricción operacional.

Según Yi, el movimiento militar de Estados Unidos viola el derecho internacional y pone la situación en medio oriente en estado crítico. Instó que se dejara de abusar del uso de la fuerza debido a que esto pone en riesgo el acuerdo nuclear. Confían en el diálogo como medio para detener el conflicto.

Rusia y China se han propuesto realizar actividades conjuntas para que el conflicto en oriente medio sea resuelto de manera pacífica. Ambos países piden el respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados. La seguridad en el Golfo Pérsico así como el mantenimiento de la paz en la región es de vital importancia para el gobierno chino.

Durante sus entrevistas con Francia, Wang menciona que "el recurso unilateral a la fuerza no puede resolver los problemas. Es contraproducente y conduce a un círculo vicioso de confrontación que es muy difícil de detener".

Contrastando con este firme posicionamiento en contra del uso de la fuerza militar, algunos países están de acuerdo con el proceder norteamericano. Sin embargo otras naciones prefieren no dar su opinión al respecto, tal es el caso de México en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, "nosotros no vamos a juzgar en estos casos porque no queremos que nadie intervenga en lo que corresponde a las decisiones de los mexicanos", y reiteró "no me meto en eso, esto tiene que ver con política exterior. No puedo opinar sobre eso".

Irán anunció el 5 de enero de 2019, eliminaba el último de los compromisos de centrifugadoras para la producción de uranio. Se espera que los siguientes días sean cruciales en el desarrollo del conflicto con acciones de diversas partes del mundo para contribuir a la conservación de la paz en oriente medio. Ante esto, China es uno de los primeros países en reaccionar ante el conflicto entre Estados Unidos e Irán.