La Casa Blanca informa que Trump dio negativo a pruebas de coronavirus

Los datos recabados permitieron al equipo médico concluir “que el presidente no es infeccioso para los demás”

A través de un comunicado, Kayleigh McEnany, secretaria de prensa de La Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio negativo a varias pruebas de Covid-19 realizadas en días consecutivos. En este sentido, el médico del presidente Sean Conley sostuvo en su informe sobre el estado médico del mandatario, "el resultado negativo se dio en varias pruebas, no solo en la prueba rápida".

Aunque el médico personal del presidente no especificó los días en los que se realizaron las pruebas, sí indicó que los datos recabados permitieron al equipo médico concluir "que el presidente no es infeccioso para los demás". Cabe recordar, el 11 de octubre Donald Trump habló en entrevista telefónica con la cadena de Fox News, asegurando que ya era "inmune" al coronavirus; asimismo, su equipo médico confirmó, el presidente ya no corría el riesgo de transmitir el virus.

#Economía | #DonaldTrump solicita a congresistas republicanos parar negociaciones de apoyos federales hasta final de la elección.



➔ https://t.co/lgVebKrXtr pic.twitter.com/qCOYhWqfKv — My Press (@mypress_mx) October 6, 2020

El presidente Trump confirmó que tenía coronavirus la madrugada del 2 de octubre y fue hospitalizado en el hospital Walter Reed, en Washington. Permaneció internado hasta el 5 de octubre, cuando regresó a la Casa Blanca para seguir con su recuperación. Según los informes de su equipo médico, se le administraron diversos medicamentos, como la dexametasona, esteroide asociado a casos graves de Covid-19.

De esta manera, tras dar negativo a las pruebas de Covid-19, el presidente de Estados Unidos reanudó sus actividades de campaña con actos anunciados en Florida, Pensilvania, Iowa y Carolina del Norte, estados clave para recuperar el terreno perdido tras el debate presidencial contra su rival Joe Biden. Hasta el momento, el país norteamericano tiene más de 7 millones de casos positivos de coronavirus, y más de 215 mil muertes. Bajo este contexto, Biden adelanta a Trump por 10 puntos porcentuales en las encuestas nacionales.