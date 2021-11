Buen Fin 2021: recomendaciones para comprar en línea de manera segura

Planear las compras evitará cometer errores y caer en situaciones engorrosas durante el Buen Fin 2021

Comprar en línea tiene muchas ventajas para consumidores y con la llegada del Buen Fin es importante tener en cuenta las medidas de seguridad para una experiencia segura y responsable. La Asociación mexicana de ventas online (AMVO) espera la participación del 97% de consumidores, por lo que recomienda utilizar una conexión estable de WIFI para prevenir la saturación en las plataformas. En el mismo sentido, invitan a comprar en línea solo en sitios seguros en los que la seguridad del usuario no se vea comprometida.

Una vez que se decida comprar en línea durante el Buen Fin, del 10 al 16 de noviembre 2021, el usuario debe asegurarse que sea en los canales oficiales de la marca. Para evitar caer en falsas promociones, el sitio oficial del Buen Fin compartió las ofertas y tiendas participantes, entre ellas destacan tiendas de electrónica, productos para el hogar, telefonía y moda. Según la Asociación de internet MX, una persona gasta 13 mil pesos en compras en línea, por ello la importancia de navegar con seguridad a la hora de participar en el Buen Fin.

Bajo este contexto, la Procuraduría federal del consumidor (PROFECO) comparte una serie de consejos y recomendaciones para comprar en línea de forma segura durante el Buen Fin 2021. Parte de una buena planeación es considerar un presupuesto de acuerdo a las necesidades personales para así evitar un desfalco a la economía.

La Comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros (CONDUSEF) advierte sobre varios tipos de fraude a la hora de comprar en línea en el Buen Fin. Uno de ellos es el pharming, el cual redirige a una página de internet falsa mediante ventanas emergentes para robar tu información.

Otro de los más recurrentes es el phishing, también conocido como suplantación de identidad, teniendo como objetivo hacerse pasar por una institución financiera indicando un error en cuentas bancarias y exige al usuario ingresar sus datos. Una vez obtenido el número de tarjetas de crédito, claves, cuentas bancarias y contraseñas, pueden hacer compras o solicitar créditos a nombre del afectado.

Para evitar todo tipo de fraudes y comprar en línea de manera segura en el Buen Fin recomiendan nunca proporcionar datos personales, no ingresar a portales sospechosos, no responder mensajes de contactos no reconocidos. Es importante verificar que el sitio visitado cuente con el protocolo de seguridad "https//" y un candado cerrado en la barra de direcciones.

El Buen Fin 2021 representa una gran oportunidad para comprar en línea productos a precios accesibles, por ello se invita al consumidor a tomarse su tiempo y mantenerse al tanto de las actualizaciones de ciberseguridad. Navegar con seguridad brinda un mejor control de las finanzas personales, evitará realizar compras innecesarias y caer en estafas o robo de información.