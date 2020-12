AztraZeneca afirma haber encontrado “fórmula ganadora” para vacuna contra Covid-19

Respecto a las nuevas cepas reportadas alrededor de Europa, el directivo afirma, harán falta ensayos adicionales

Pascal Soriot, director ejecutivo de la farmacéutica AstraZeneca aseguró a medios británicos haber hallado la fórmula ganadora para su vacuna contra la Covid-19. En este sentido, se espera que la vacuna de la farmacéutica británica cuente con una efectividad como las de Pfizer-BioNTech (95%), y Moderna (94%).

"Creemos que hemos hallado la fórmula ganadora para alcanzar una efectividad que, tras dos dosis, sea tan alta como todas las demás", informó Soriot al medio Sunday Times el 27 de diciembre. Según las declaraciones del directivo, la vacuna que están desarrollando junto con la Universidad de Oxford asegura "una protección al 100 por ciento" contra los casos graves de Covid-19.

No obstante, Soriot no entró en más detalles, a la espera de la próxima publicación de los resultados de nuevas pruebas. "No puedo decir más porque publicaremos en algún momento" indicó al dominical. En noviembre, se publicaron los resultados preliminares de su estudio clínico en dos grupos. El primero recibió dos dosis completas de la vacuna, resultando en 62 por ciento de efectividad. El otro recibió media dosis, seguido de una dosis completa después de un mes, con efectividad del 90 por ciento.

#Actualidad | Tras suspensión por problemas de seguridad, #AstraZéneca reanuda ensayos clínicos de su vacuna contra la Covid-19 en Reino Unido.



➔ https://t.co/81LpmXXxZ5 pic.twitter.com/1lhRybxZhd — My Press (@mypress_mx) September 12, 2020

De acuerdo con medios locales, la fórmula Oxford-AstraZeneca es mucho más fácil de conservar y menos costosa, en comparación con las de Moderna y Pfizer-BioNTech. Asimismo, se cree que esta semana recibirá la aprobación del órgano regulador británico, esperando iniciar la vacunación en los primeros días de enero.

Una vez aprobada, esta fórmula sería la segunda aprobada para la vacunación en Reino Unido, luego de Pfizer-BioNTech. Esta cubriría la mayor parte de las necesidades de la población del país, siendo que el gobierno ya ordenó 100 millones de dosis.

Según las más recientes cifras oficiales, los contagios en Reino Unido aumentaron 61,2 por ciento desde el 20 de noviembre. Respecto a las nuevas cepas reportadas alrededor de Europa, el directivo afirma, harán falta ensayos adicionales para estar 100 por ciento seguros de su efectividad. Ante esto, AstraZeneca y Oxford están trabajando en nuevas versiones de la vacuna contra la Covid-19, "hay que estar preparados", señaló Soriot.