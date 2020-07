Así será la reapertura del Centro Histórico de CDMX ante la nueva normalidad

Autoridades invitaron a la ciudadanía a que solo acuda un integrante por familia, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido

Tras un diagnóstico del cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de los locatarios, la Secretaría de Gobierno presentó el 5 de julio de 2020 nuevas disposiciones en el programa para la reanudación paulatina, gradual, segura y ordenada de las actividades económicas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en función de evitar un posible rebrote.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la CDMX indicó, entre las recomendaciones se contempla el cese de actividades económicas los días domingo, además del cierre de estaciones de Metro como Merced, Zócalo y Allende. Asimismo, se instalarán filtros sanitarios en los accesos de calles con mayor afluencia para verificar el uso correcto de cubrebocas y tomar la temperatura.

Andrés Lajous, secretario de Movilidad mencionó, "a partir de la experiencia de este fin de semana [del 3 al 5 de julio], se tomó la decisión de cerrar ciertas estaciones del Metro, estamos tratando de reducir los viajes y afluencia del centro". Además, como parte del programa, se sumarán más calles a la peatonalización con el objetivo de contar con más espacio para llevar a la práctica la sana distancia,"no es para viajes recreativos, sino que hay necesidad, que se entiende como la gente que realiza adquisiciones para su actividad económica" recalcó el secretario.

Por otro lado, las autoridades invitaron a la ciudadanía a que solo acuda un integrante por familia, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido: de la A a la L, lunes, miércoles y viernes; de la M a la Z, martes, jueves y sábado. Mediante una videoconferencia de prensa, la secretaria de Gobierno indicó, se corroboró que el 81.1 por ciento de los comercios inspeccionados cumplió con las indicaciones sanitarias para la apertura.

De igual manera, se plantea el cierre de calles donde el 30 por ciento de los negocios incumpla con las medidas sanitarias, así como el cierre por 15 días a aquellos negocios que no sigan el protocolo de apertura. "Esta medida es una invitación y que ojalá ayuden porque estamos en semáforo naranja y la ciudad está sufriendo un tema de pandemia. No es una cuestión en la que no podamos ponernos de acuerdo", indicó Rosa Icela Rodríguez.

Ante la nueva normalidad, la reapertura de las actividades en el Centro Histórico de la Ciudad de México tendrá que ser ordenada y paulatina en función de evitar una segunda ola de contagios. Mediante la implementación del programa para la reactivación de labores, se busca garantizar la sana distancia y las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y tomas de temperatura.