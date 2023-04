Analú Solana Martínez es la nueva directora general en México de Out There Media

Out There Media es una empresa líder a nivel mundial en servicios de comunicación enriquecida (RCS por sus siglas en inglés)

Out There Media, compañía dedicada a servicios de comunicación enriquecida (RCS por sus siglas en inglés), dio a conocer a NotiPress el nombramiento de Analú Solana Martínez para el cargo de directora general en México. Solana tendrá bajo su cargo las operaciones de Out There Media, empresa que actualmente colabora de forma estrecha con Google y Telcel.

Analú Solana cuenta con más de 35 años de experiencia como ejecutiva de negocios en puestos importantes, dirigiendo empresas internacionales de marketing y comunicación en México y América Latina. Su trayectoria profesional incluye puestos de liderazgo senior en empresas como Grupo Elektra, Marketing Solutions, Cheil, Saatchi & Saatchi y BBDO.

Al respecto del nombramiento de Solana, Kerstin Trikalitis, CEO de Out There Media, dijo que México es un mercado de importancia estratégica para Out There Media, y agregó:

Por su parte, respecto a su nombramiento como directora general de Out There Media, Analú Solana, dijo sentirse emocionada por ser parte de empresa, y agregó que:

Recientemente, Out There Media lanzó campañas con Rich Messaging (RCS) en México para clientes importantes, incluidos Burger King y BuffaloWild Wings. Las campañas incluyeron mensajes enriquecidos que ofrecieron una experiencia inmersiva a los usuarios y produjeron resultados impresionantes, mucho más allá de los estándares de la industria hasta la fecha.