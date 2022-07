América Latina puede impulsar su economía por medio de la industria 4.0

Aplicar la economía 4.0 puede beneficiar a las empresas de la región

Finlandia, Suiza, Suecia, Singapur, Países Bajos, Estados Unidose Israel, son los países pioneros en adoptar la industria 4.0, de acuerdo con el Foro Económico Mundial. Por lo cual, América Latina tiene la oportunidad de impulsar su economía por medio del uso de la tecnología.

Alejandro Villalobos,director general para elCono Norte de Cumplo, explicó a NotiPress que la tecnología no es la solución, sino el vehículo para mejorar la economía. Es decir, antes de implementar una estrategia de digitalización, se necesita revisar los procesos manuales. Además, si se implementan temas de analítica de datos, las personas deben de estar familiarizadas con ese tipo de trabajo y aprender a plantear.

Según aseveró, no servirá de mucho implementar Big Data o procesamiento de datos en la nube, si quienes toman la decisión no están acostumbrados a trabajar con datos y no tienen procesos establecidos. Además, no se puede pretender que una solución tecnológica resolverá, solo un problema de la compañía.

Considerando lo anterior, el directivo presentó cuatro tendencias que pueden representar un potencial de diferenciación en casi cualquier industria, y así mejorar su economía. La primera tendencia esBig Data y analítica, con la cual las empresas deben de aprovechar los datos proporcionados por los consumidores. De esta forma, se resolverán algunas dudas sobre las preferencias de compra de los usuarios y se podrá entender el motivo de estas.

Por su parte, lacomputación en la nube brinda a las organizaciones la oportunidad de mantener y agregar recursos de manera segura con servidores, almacenamiento de datos y soluciones de aplicaciones. Con lo cual, los negocios tienen mayor flexibilidad con su información y pueden acceder a ellos en cualquier lugar y momento.

El financiamiento digital se ha convertido en una opción para muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) que no logran un crédito en el esquema tradicional. Plataformas como Cumplo México buscan ser una alternativa para la inclusión financiera al ofrecer productos similares a los bancos en menor tiempo.

Losbeneficios de la economía 4.0impactan de forma positiva a los trabajadores, ya que los fintechs pueden facilitar el acceso además del salario cuando lo necesitan sin esperar a la quincena. De esa manera, los salarios on demandrepresentan una opción para los colaboradores al no involucrarse en los créditos de nómina o préstamos informales.

Actualmente, la transformación digital está relacionada con lacuarta revolución industrial, según el directivo. Esta transformación está orientada a oportunidades de innovación tecnológica aplicadas en la industria 4.0 para mejorar procesos, productos, servicios y generar mejoras en el trabajo. Sin embargo, se destacó la importancia de integrar las prácticas en todos los niveles.